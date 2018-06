Profiel: Halsema zei burgemeestersketen niet om te gaan hangen

Femke Halsema was na haar vertrek als leider van GroenLinks duidelijk: ze zou niet terugkeren in de politiek, ook niet met een burgemeestersketting om. Toch bleek ze de politiek niet los te kunnen laten.

Halsema is geboren in Haarlem en begint haar politieke carrière opmerkelijk genoeg bij de PvdA. Ze schrijft meerdere boeken voor het wetenschappelijk bureau van de partij, maar verlaat de sociaal-democraten in 1997 omdat ze het niet eens is met de koers.

Kamerlid

Een jaar later gaat ze verder bij GroenLinks. Als Kamerlid voert ze de eerste vier jaar het woord over de dossiers Justitie, Asiel en Binnenlandse Zaken. In 2002 volgt ze Paul Rosenmöller op als fractievoorzitter.

In 2010 legt ze die functie neer. Volgens Halsema moeten politici voor de buitenwereld 'een passant' blijven en is ze dat na acht jaar niet meer. 'Voor een passant ben ik gewend en geroutineerd geworden.' Ze was al bezig aan haar vierde volle periode als Kamerlid, terwijl Kamerleden van GroenLinks eigenlijk maar drie periodes mogen volmaken.

Boeken

Na haar vertrek bij GroenLinks voert ze allerlei verschillende freelanceklussen uit, onder andere als programmamaker, adviseur, bestuurder en schrijver. Een van haar boeken heet 'Pluche' en gaat over haar jaren in de landelijke politiek en de reden waarom ze uiteindelijk gestopt is.

'Het is me menens', schrijft Halsema in de inleiding van het boek. 'Ik ga niet de wachtkamer in van het politieke bestuur om na een paar jaar weer tevoorschijn te komen en een Senaatszetel te beklimmen of een burgemeestersketting om te hangen. Nee, het afscheid van de politiek is definitief. En de reden is simpel. Ik heb er genoeg van.'

Twitter

Halsema staat bekend als een fanatiek twitteraar. Ze heeft uiteindelijk zo'n 320.000 volgers, in de Nederlandse politiek hebben alleen PVV-leider Geert Wilders, premier Mark Rutte en D66-leider Alexander Pechtold er meer. Halsema geeft een drukbezocht 'Twitterfeest' in Pakhuis de Zwijger, om 'de vrijheid van meningsuiting in het algemeen' te vieren. In 2016 trekt ze de stekker uit haar twitteraccount, omdat ze de '(anonieme) schreeuwers, bullies en andere griezels' zat is.

Die 'griezels' verwijten Halsema onder meer hypocriet te zijn. Zo haalt ze in 2013 de krant omdat haar vriend een 26 jaar oude Mercedes aanschaft, terwijl Halsema als GroenLinkser autogebruik juist probeerde te ontmoedigen. Ook het feit dat ze haar eigen kinderen van een 'zwarte school' haalde leverde haar veel kritiek op.

Yernaz Ramautarsing

Dat Halsema de politiek nog steeds op de voet volgt, blijkt in februari tijdens een debat met Thierry Baudet in De Balie. Ze zorgt ervoor dat zijn partij en kandidaat-raadslid Yernaz Ramautarsing in opspraak raken door uit een oud interview met Ramautarsing te citeren. Hij mag van Baudet bij Forum voor Democratie blijven, maar als er later opnieuw omstreden uitspraken van hem opduiken vertrekt hij alsnog.

De oud-GroenLinks-leider is op dit moment nog steeds te boeken voor lezingen. Op haar eigen site schrijft Halsema dat ze een 'omvangrijk netwerk in de publieke en private sector' heeft en bekend staat als 'pragmatisch en doelgericht'.