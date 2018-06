Halsema probeerde niets los te laten, maar 'piekerde' wel

Wie haar naam intikt op Google, ziet 'burgemeester van Amsterdam' als bovenste suggestie. Maandenlang deed Femke Halsema haar best om niet bekend te staan als burgemeesterskandidaat, maar veel zin had het niet.

Ze wordt al sinds de dag dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan zijn taken neerlegt genoemd. Eerst door het NRC, een dag later ook door weblog Geenstijl.

Ollongren en Van Aartsen

Het is dan nog wel de vraag wanneer Van der Laan daadwerkelijk opgevolgd wordt door een nieuwe burgemeester. Dat blijkt uiteindelijk pas zo'n driekwart jaar later te gebeuren. In de tussentijd neemt loco-burgemeester Kajsa Ollongren zijn taken waar en later wordt waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aangesteld.

De geruchten over Halsema als volgende burgemeester worden al die tijd steeds sterker. Er volgt een petitie om haar 'uit de Stopera te houden', die inmiddels al door ruim 7000 mensen ondertekend is. Als ze zelf met de geruchten wordt geconfronteerd in het tv-programma Buitenhof, reageert ze gepikeerd. 'Er is op dit moment geen vacature. Ik vind het onplezierig. Het is niet aan de orde.'

Ze laat overigens wel weten dat ze is geschrokken van de felle reacties. 'Ik heb last van de agressie en het gescheld wat ermee gepaard gaat', reageert Halsema. 'Dat is wat ik erover wil zeggen.'

Pechtold

Een paar weken later wordt ze opnieuw genoemd. D66-leider Alexander Pechtold zegt in een interview met De Telegraaf dat Halsema een goede burgemeester zou zijn. 'Ja, een vrouw zou denk ik voor de hoofdstad eens goed zijn. Ik kan ook andere kwaliteiten van Halsema opnoemen waardoor ze daarvoor geschikt zou zijn.'

In april van dit jaar wordt Halsema opnieuw gedwongen zich over de kwestie uit te laten. Dat doet ze in het Radio 1-programma Radio Kunststof. Vooraf geeft ze bij de redactie aan dat ze het niet over de geruchten wil hebben, maar de presentatrice van het programma vraagt er toch naar.

'Het ongemak is natuurlijk dat ik er niks over kan zeggen', reageert de oud-GroenLinks-leider. 'Er is geen profiel (de gemeenteraad stelt een profiel op waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen, red.), ik loop er wel over te piekeren vanzelfsprekend. Maar ik weet het niet.'

Sollicitatiebrieven

Een kleine week later is er wel een profiel en kunnen er sollicitatiebrieven worden gestuurd. Halsema blijft sinds die tijd onzichtbaar. Ook als de sollicitatieprocedure weer wordt heropend omdat er te weinig geschikte kandidaten zouden zijn. Volgens kenners durfden veel mensen zich in eerste instantie niet te melden omdat ze dachten dat Halsema het sowieso zou worden.

Verslaggever Jaïr Ferwerda van talkshow Jinek treft haar vorige week wel aan op de Arenaboulevard. Als hij aan haar ogen zegt te zien dat ze er 'echt voor wil gaan', reageert Halsema met 'nou nou nou' en loopt ze weg.

Ook vandaag laat Halsema nog niets los over het burgemeesterschap.