Tip van Cohen: 'Als er "SPOED" staat op een dossier, eerst doorlezen en dan pas ondertekenen'

Oud-burgemeester Job Cohen is blij met de keuze voor Femke Halsema als nieuwe burgemeester van Amsterdam. Hij zegt er alle vertrouwen in te hebben dat ze een goede stadsbestuurder gaat worden voor de stad.

'Ik heb met haar samengewerkt in de Tweede Kamer en het is een uitstekende politica'. Daarnaast denkt Cohen dat ze weet hoe ze als bestuurder om moet gaan met de raad.

Daarnaast is Cohen van mening dat Halsema vooral zichzelf moet blijven. 'Ze is een verbinder en een bestuurder, maar autoriteit als burgemeester moet ze zelf verwerven. Dat kan pas als ze aan de slag is gegaan.'

Selectieprocedure

De selectieprocedure met Halsema is anders gegaan dan toen Cohen burgemeester werd. Volgens hem was dat een andere tijd. 'Nu is de gemeenteraad erbij betrokken en zitten media er bovenop. Dat was tijdens mijn benoeming heel anders gegaan.'

Volgens Cohen is niet gek dat Halsema op dit moment geen reacties geeft aan andere media. 'Het lijkt mij goed als ze even afstand neemt van alle aandacht'.

Advies

Op de vraag of Cohen nog advies voor Halsema heeft hoeft hij niet lang na te denken. 'Ze moet haar eigen manier van werken aanhouden en vooral zichzelf blijven. Oh ja, en als SPOED staat op een dossier, dan wel eerst even doorlezen en dan pas ondertekenen.'