Burgemeester Halsema: de eerste reacties uit de raad

Femke Halsema is na bijna vijf uur vergaderen voorgedragen als burgemeester van Amsterdam. Hoewel de raadsleden hun beste pokerface opzetten omdat de benoemingsprocedure strikt geheim is, lijken de raadsleden niet onverdeeld enthousiast.

'Amsterdam mag blij en trots zijn', zegt een stralende GroenLinks fractie-voorzitter Femke Roosma over haar partijgenoot. Ook Johnas van Lammeren zegt dat hij 'veel vertrouwen' heeft in Halsema.

Vrolijkheid vanwege de GroenLinks-bestuurder is bij Forum voor Democratie niet te bespeuren. 'De gemeenteraad heeft dit zo beslist, en wij houden ons aan de uitkomst', zegt Annabel Nanninga. 'Maar wij zijn wel vóór de gekozen burgemeester'.

'Ik ben blij met de uitkomst, de uitkomst is wat 'ie is', zegt PvdA-raadslid Soufyan Mbarki, die belooft om later met een uitgebreidere reactie te komen. Sylvana Simons van Bij1 wilde alleen bevestigen dat er lang werd vergaderd.

