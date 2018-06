Amsterdammers verdacht van overval woning Raymond van Barneveld

Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zijn aangehouden voor de overval in het huis van Raymond van Barneveld. De twee mannen zitten voorlopig vast in volledige beperking.

Dat meldt Het Parool. De vrouw van Van Barneveld schrok op 16 juni wakker van harde geluiden in haar woning in Den Haag. Toen zij ging kijken wat er aan de hand was, raakten zij in een worsteling met de overvallers. Ze wist te vluchten en kwam er met een paar blauwe plekken goed weg.

Een week geleden hield de politie ook al een Amsterdammer aan voor de overval. De 23-jarige man zit tevens nog vast.