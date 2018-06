'Kritiek op Femke Halsema was soms gemakzuchtig wapengekletter'

Directeur van debatcentrum De Balie Yoeri Albrecht, nachtburgemeester Shamiro van der Geld en journalist Martijn de Greve denken dat Femke Halsema een goede burgemeester voor de stad kan zijn.

Albrecht kent haar goed, onder meer omdat ze in het verleden voor De Balie werkte en er later ook deelnam aan debatten. Hij heeft bewondering voor de manier waarop Halsema als Kamerlid met de situatie rondom de bedreigde politica Ayaan Hirsi Ali omging.

Belangrijk

'Degene die het hardst voor haar opkwam was fractievoorzitter van GroenLinks Femke Halsema', vertelt Albrecht. 'Zelfs meer misschien dan de VVD op dat moment. En ik vind het voor een stad als Amsterdam, die debat en vrijheid hoog in het vaandel heeft staan en van oudsher niet op zijn mondje is gevallen, heel belangrijk dat we een burgemeester hebben die daar oog voor heeft.'

De afgelopen maanden was er veel kritiek op Halsema, maar journalist Martijn de Greve vond dat niet altijd terecht. 'Zij heeft meer dan tien jaar in de Kamer gezeten en heeft een enorm politiek profiel. En als je dat allemaal uitlegt als, goh we krijgen weer een links iemand en die zou dan soft zijn op openbare orde en veiligheid. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat gemakzuchtig wapengekletter vindt.'

Gezaghebbend

De Greve heeft vertrouwen in Halsema. 'Het is een hele serieuze, gezaghebbende dame die ongelooflijk veel van de stad weet. Die hier al heel lang woont en het in potentie in alle opzichten aan kan.'

Volgens Albrecht gaat Halsema, net als elke burgemeester, de komende jaren ook een ander soort kritiek krijgen. 'Openbare orde en veiligheid valt onder de burgemeester, dat is niet een taak waarmee je alleen maar geliefd zal zijn. Dat weet iedereen met kinderen overigens ook. In een gezin ben je niet altijd geliefd, daar wordt ook wel eens iemand naar zijn kamer gestuurd.'

Nachtburgemeester Shamiro van der Geld stelt dat Halsema in de Kamer heeft laten zien dat ze 'heldhaftig, vastberaden en barmhartig' is. 'En daar willen we als stad heel graag aan bijdragen.' Hij heeft zin om met haar te gaan werken. 'Ons vertrouwen en onze liefde heb je, dus alleen maar vooruit.'