Verdachte geschept door politiebus na achtervolging bij station Lelylaan

Agenten hebben vanavond tijdens een achtervolging een 15-jarige verdachte hard geraakt met hun busje. Dat gebeurde even na negen uur bij een complex aan de Cornelis Lelylaan in Nieuw-West.

De jongeman raakte door de botsing bekneld tussen het busje en een hek van het complex. Op beelden, gemaakt vlak na de aanrijding, is te zien dat de verdachte schreeuwend van de pijn in elkaar zakt. Volgens een woordvoerder van de politie is hij met beenletsel afgevoerd. Hij is na behandeling ingesloten.

De achtervolging werd ingezet nadat de jongen op de Andries Vierlinghstraat werd betrapt toen hij in de bosjes een bromfiets aan het demonteren was. Vermoed wordt dat de brommer gestolen is. Hij zette het op een rennen en werd ter hoogte van het complex Little Manhattan achterhaald door de agenten.

Tegen het hek

Toen hij plotseling voor de bus terechtkwam, is hij geschept en tegen het hek terechtgekomen. Dat gebeurde volgens een politiewoordvoerder omdat er niet tijdig gestopt kon worden en de bus doorschoot.

Meerdere bewoners van het complex zagen het gebeuren. 'Ik hoorde een sirene, en toen zag ik een politieauto rijden', vertelt er één. 'We zagen een jongen vanuit de richting van het busstation bij Lelylaan onze kant op rennen. Voor het hek stond hij stil en hij leek een andere kant op te gaan rennen. Toen knalde een politiebusje tegen hem en het hek aan.'

'Keiharde klap'

Over de snelheid van de bus zegt deze getuige: 'Het was echt een keiharde klap. Het is moeilijk in te schatten, maar als ik het moet gokken dan zal hij zeker 30 a 40 kilometer per uur hebben gereden.'

De integriteitsafdeling van de politie zal onderzoek doen naar de aanrijding.