Brandweer redt zwaargewonde man uit water Keizersgracht

Een man is vannacht zwaargewond geraakt nadat hij in het water van de Keizersgracht terecht was gekomen. Een getuige vond het slachtoffer in de gracht.

Deze getuige kon de man niet zelfstandig uit het water halen, waarna de brandweer werd gealarmeerd. De hulpdienst kwam ter plaatse met twee duikteams en kregen de man snel op het droge. Zijn medische toestand is zorgelijk. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie gaat uit van een ongeval. Om die reden vindt er geen forensisch onderzoek plaats.