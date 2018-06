Burgemeester Halsema reageert: 'Blij, nederig, trots'

Een eerste reactie van de nieuwe burgemeester liet enige tijd op zich wachten, inmiddels heeft Femke Halsema toch op haar benoeming gereageerd. Op haar eigen website schrijft ze zich 'blij, nederig en trots' te voelen.

Aanvankelijk zei de oud-GroenLinks-leider zich pas bij de officiële installatie uit te willen laten over haar benoeming. Toch kon ze het niet laten om in een kort bericht in te gaan op haar nieuwe baan. 'Het is een groot voorrecht om mijn stadgenoten de komende jaren in deze rol te mogen dienen', aldus Halsema.

Gisteren werd na bijna vijf uur vergaderen bekend dat de oud-GroenLinks-leider voorgedragen zal worden als nieuwe burgemeester van Amsterdam. Omdat de procedure nog niet helemaal voltooid is, drukt Halsema zich vooralsnog een beetje voorzichtig uit. 'Het kabinet besluit binnenkort nog formeel over de benoeming', stelt ze dan ook in het bericht.

'Burgemeester van alle Amsterdammers'

De tussentijd wil de politica al wel benutten om zich voor te bereiden op haar nieuwe ambt. 'Met alles wat ik kan bieden zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn', is Halsema's belofte.

Haar naam ging al bijna een jaar rond, hoewel Halsema zelf probeerde zich zo weinig mogelijk over de geruchten uit te laten. In het Radio 1-programma Radio Kunststof gaf ze wel toe soms te lopen 'piekeren' over een sollicatie.

De keuze voor Halsema wordt nu eerst doorgeven aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Daarna benoemt de Koning de burgemeester. Halsema moet voor 19 juli officieel geïnstalleerd zijn.