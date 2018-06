Binnen twee uur in New York, is het binnenkort mogelijk?

Als het aan vliegtuigbouwer Boeing ligt, zijn we in de nabije toekomst binnen twee uur opgestegen vanaf Schiphol, de Atlantische Oceaan overgestoken en geland op New York. Het Amerikaanse concern presenteert volgende maand het eerste ontwerp van dit 'hypersonische' vliegtuig. We moeten alleen nog heel even wachten...

Want of het bakbeest daadwerkelijk de realiteit wordt, is nog de vraag, maar enthousiast worden over de plannen kunnen we zeker.

Wat feitjes over het vliegtuig: Het moet vijf keer zo snel vliegen als het geluid, wat omgerekend ruim anderhalve kilometer per seconde (!) is. het ding is klein, waardoor het plaats biedt aan slechts vijftig personen in een 'hyperdeluxe businesslounge'. Dan komen we ook meteen aan bij het belangrijkste pijnpunt: de prijs. Boeing verwacht namelijk dat de ticketprijs zo rond de 5.000 euro ligt.

Maar goed, zo ver zijn we nog niet. Het is de eerste fase van een lang ontwikkelproces die niet per se voorbestemd is om te slagen. Kijk naar de gefaalde Concorde: dit Brits-Franse supersonische toestel was ook onbetaalbaar en bleek economisch niet rendabel te zijn. Na dalende interesse en te weinig verkochte tickets (en een fatale crash in 2000) werd het toestel uit de roulatie gehaald en de vluchten tot een halt gebracht. Gelukkig heeft Boeing nog even de tijd om hun plannen te perfectioneren, ze zeggen zelf hypersonisch te kunnen vliegen met een jaar of twintig. Kunnen wij nog even sparen.