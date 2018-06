Mojo versoepelt strenge regels kaartcontrole voor Ed Sheeran

Concertorganisator Mojo heeft de strenge regels rondom de concerten van Ed Sheeran versoepelt. Eerder kondigde Mojo aan dat kaarten 100 procent op naam gecontroleerd worden aan de deur.

'Iedereen die naar binnen wil, moet kunnen aantonen dat zijn of haar naam overeenkomt met de naam op het ticket. Als één iemand voor maximaal vier personen kaarten koopt, dan hoeft alleen de koper zich te identificeren. De groep dan natuurlijk wel tegelijkertijd naar binnen', 'zei Mojo over de beslissing.

De concertorganisator hoopt hiermee zwarthandel te voorkomen, maar heeft nooit eerder een 100%-controle uitgevoerd onder zo'n grote groep concertgangers. Een woordvoerster bevestigt dat. 'Maar we denken dat het goed komt, anders zouden we hier niet aan beginnen. We zullen er ook extra personeel voor inzetten'.

Die beslissing kon op aardig wat kritiek rekenen. Zo waren mensen bang dat ze hun geld kwijt waren als ze verhinderd waren voor de concerten op 28 en 29 juni. En de kaartjes geven aan anderen kan ook niet. Vandaar dat Mojo dus een aantal uitzonderingen bekendmaakte gisteren. Bij het meenemen van een kopie van een legitimatiebewijs en een betalingsbewijs mogen vrienden en familie met een ticket op een andere naam naar binnen.

'Wegens de vele verzoeken en de termijn tussen aankoopdatum en showdatum is in overleg met management besloten het toegangsbeleid iets te versoepelen. Ben je overwachts verhinderd en de kaarten staan op jouw naam? Dan mag je de kaarten doorgeven aan vrienden of familie als je hen de juiste documenten meegeeft naar het concert', aldus Mojo.