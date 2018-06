Familie WK-ganger Tadic wil graag terug naar Nederland

Samen met de rest van het Servische elftal werd Dusan Tadic gisteren uitgeschakeld op het WK door grootmacht Brazilië. Maar naar Amsterdam afreizen doet de aanstaande Ajacied nog niet meteen.

De speler van het Britse Southampton heeft nog niet getekend bij Ajax, maar gaat dat binnenkort wel doen, nadat hij op vakantie geweest is. Tadic speelde eerder al in de eredivisie en deed dat toen bij FC Groningen en FC Twente. Bij Ajax gaat hij bekenden uit die tijd tegenkomen. Zo komt Tadic opnieuw te werken met Alfred Schreuder (assistent-trainer) en komt hij Henk Veldmate (hoofdscout) weer tegen.

Geen gesprek met Ten Hag

De goede ervaringen in Nederland waren volgens Tadic een belangrijke reden om na vier jaar Engeland, terug te komen. In een interview met Voetbal International vertelt de Serviër dat zijn familie graag weer in Nederland wil wonen en dat dat een belangrijke reden was om ja te zeggen tegen Ajax.

Tadic zegt nog niet met trainer Erik ten Hag gesproken te hebben. 'Ook de meester spelers moet ik nog leren kennen, maar het is een jonge groep en ik denk dat het altijd goed is wanneer je een mix hebt van ervaring en jonge spelers. Dat is belangrijk, zodat zij ook weer veel kunnen leren.'

Tadic moet Hakim Ziyech gaan vervangen bij Ajax. Naar verluidt betaalt Ajax ruim elf miljoen euro aan Southampton.