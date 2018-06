Ambtelijke fusie met Weesp moet april volgend jaar afgerond zijn

Weesp en Amsterdam proberen de ambtelijke fusie op 1 april 2019 te hebben voltooid. Ergens na 2022 volgt de bestuurlijke fusie pas en gaat de naam van de gemeente ook veranderen.

Dat staat in een bestuurlijk convenant wat beide gemeentes volgende week dinsdag ondertekenen. Uitgangspunt moet zijn dat er 'wederzijds vertrouwen is dat Amsterdam zich inspant voor goede dienstverlening aan het gemeentebestuur, de inwoners, ondernemers en instellingen van Weesp'.

Overleg

Door de fusie moeten de meeste ambtenaren van Weesp in Amsterdam gaan werken. De 135 medewerkers die in vaste dienst zijn, zijn straks onder dezelfde voorwaarden in dienst bij de gemeente Amsterdam. Nieuwe vaste aanstellingen en het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten gebeuren alleen nog maar in overleg met Amsterdam.

Weesp gaat Amsterdam een vast bedrag betalen voor bijvoorbeeld de 135 ambtenaren en ICT-kosten. 'Weesp en Amsterdam wensen vanuit het onderling vertrouwen en met het oog op de bestuurlijke fusie op termijn, nadrukkelijk geen uurtje-factuurtje-systematiek met elkaar te ontwikkelen.' Eventuele voor- en nadelen komen voor rekening van Amsterdam.

Sociale huurwoningen

Amsterdam gaat ook akkoord met een aantal doelstellingen van Weesp. Zo moeten er 400 sociale huur- en koopwoningen in de gemeente bijkomen, worden er fiets- en wandelroutes aangelegd en moet er 'optimaal openbaar vervoer' zijn in alle wijken van Weesp.

De gemeenteraad van Weesp besloot een paar maanden geleden dat er een fusie met Amsterdam komt. Dat deden de raadsleden na een referendum onder de inwoners. 57,4 procent van de kiezers was voorstander van de fusie.

Weesp gaat nu al zonder overleg met Amsterdam geen financiële en contractuele verplichtingen meer aan die langer lopen 1 april 2019.