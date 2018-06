Flinke files op zuidring en A4 door ongeluk

Bij knooppunt Amstel zijn vanmiddag een aantal auto's met elkaar in botsing gekomen en daarom staat het flink vast op de ring zuid.

Maar ook op de A4 richting de stad komen automobilisten in de file te staan, dat gebeurt al bij Schiphol. De vertraging is daar al een uur. Automobilisten die bij Osdorp de file in rijden, doen er een halfuur langer over.

Op foto's is te zien dat er ten minste drie auto's betrokken zijn bij de aanrijding. Of er gewonden gevallen zijn is niet bekend. De politie doet momenteel onderzoek, daardoor is in ieder geval een rijstrook dicht.