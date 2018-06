Politie zoekt getuigen van mishandeling dragqueen

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van dragqueen Monique de la Fressange zaterdagnacht. Ze liep daarbij een gekneusde neus en tientallen blauwe plekken op.

Het slachtoffer werd rond 02.10 uur door drie mannen benaderd terwijl ze op een taxi stond te wachten op de Prins Hendrikkade. Ze werd daarbij beledigd en bedreigd. Op enig moment liepen de mannen weg, maar kort daarop kwamen zij weer terug. Een van de mannen gaf het slachtoffer daarop een kopstoot. Omstanders keken toe, maar schoten niet te hulp.

De man die de kopstoot gaf wordt door het slachtoffer omschreven als een licht getinte man met kort donker haar van ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Hij is minder dan 1.85 meter lang en droeg waarschijnlijk donkere kleding. Een van de andere mannen is een blanke man met blond haar. Ook hij is minder lang dan 1.85 meter.

De politie doet onderzoek naar de belediging, bedreiging en mishandeling. Er wordt in het onderzoek onder meer bekeken of er sprake is van discriminatie. Getuigen worden verzocht om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.