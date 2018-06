Tropenmuseum komt met handleiding taalgebruik: 'Geen slaven, maar tot slaaf gemaakte mensen'

Het Tropenmuseum heeft vandaag een handleiding gepresenteerd over taalgebruik in musea. Woorden als inboorling, neger en slaaf zouden namelijk anders gebruikt moeten gaan worden.

Volgens Stijn Schoonderwoerd, algemeen directeur van het Tropenmuseum, is de handleiding geen boek vol met regels, maar moet het ons bewust maken van ons koloniale verleden. 'We hebben het bijvoorbeeld in ons museum over slavernij. Daarbij hebben we het nu over tot slaaf gemaakte mensen en niet meer over slaven. Dat is echt een andere keuze'.

Bezoekers van het Tropenmuseum reageren verdeeld op de handleiding. Volgens een bezoekster ligt hier inderdaad een belangrijke taak voor het museum. 'Ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ook valt er voor witte mensen nog genoeg te leren.

Een andere bezoeker ziet het nut niet zo in van de handleiding. 'Ik zie niet in waarom het veranderen van namen zou helpen. Slavernij is iets slecht, dus het helpt niet echt om de naam te veranderen. We weten wat het was en daarom is het denk ik goed om dezelfde term te gebruiken'.

We proberen ons koloniale verleden met deze handleiding zeker niet uit te wissen volgens Schoonderworerd. 'De geschiedenis poetsen we ook niet weg, in onze collectiedatabase blijven de oude woorden gewoon behouden. (...) Ik denk niet dat er iemand is die het woord neger niet tegenkomt en denkt: ik mis het woord neger'