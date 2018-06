Colombianen vieren feestje in Rivierenbuurt na bereiken achtste finales

Tientallen in het geel gehulde voetbalfans konden vanmiddag hun geluk niet op. Hun ploeg, Colombia, wist in de laatste groepswedstrijd van het WK de achtste finales te bereiken.

In een spannend duel, waarin sterspeler James al in de 31e minuut uitviel door een blessure, was het flink zweten voor Colombia-minnend Amsterdam. Ondanks kansen voor tegenstander Senegal ging Colombia er toch met de winst vandoor. Op de verlossing moest lang gewacht worden, het enige doelpunt van de wedstrijd viel pas in de 74e minuut.

Direct na de wedstrijd gingen Colombianen in de Rivierenbuurt de straat op. Op de Rijnstraat werd de overwinning uitbundig gevierd.

In de achtste finales gaan de Zuid-Amerikanen het opnemen tegen België of Engeland.