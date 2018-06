'Hoop dat Halsema de vrijheid van de Amsterdammer kan waarborgen'

Femke Halsema moet volgens de gemeenteraad als burgemeester beslissend en verbindend zijn. Ook Amsterdammers hebben meningen over hoe hun allereerste burgermoeder haar ambstermijn moet aanpakken.

'Ik vind het geweldig dat er een vrouw is gekozen', zegt Blonde Sien, eigenaar van Café Rooie Nelis. 'Laat haar veel op onze oude burgemeester lijken. Want het was een geweldige man.'

Lees ook: Profiel: Halsema zei burgemeestersketen niet om te gaan hangen

'Ik hoop dat mevrouw Halsema de vrijheid van de Amsterdammer weet te waarborgen', zegt mode-ontwerper Bas Koster. 'Ik denk dat voor mode in Amsterdam nog wel zeker wat aandacht en support zou mogen komen.'

Jolanda Evers-Kroet van bloemenzaak Thejo's Bloemen hoopt dat Halsema niet teveel restricties gaat opleggen aan het toerisme. 'Ik hoop dat ze in haar achterhoofd houdt dat we hier te maken hebben met een wereldstad.'

Lees ook: Halsema reageert: 'Blij, nederig, trots'

Een lid van rapformatie SMIB denkt daar anders over. 'Voor de binnenstad zou ik zeggen dat ze voor heel veel van die toeristenwinkels een centrale plek maken en dat ze niet alles zo focussen op toeristen.'