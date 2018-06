Beelden vrijgegeven van gewapende overval op hotel in Nieuw-West

De politie heeft beelden vrijgegeven van een gewapende overval op het WestCord Fashion Hotel aan de Hendrikje Stoffestraat in Nieuw-West. Op de camerabeelden is te zien hoe de personeelsleden onder schot bijna duizend euro cash moeten afstaan.

De overval gebeurde op 1 mei rond 23.00 uur. De man komt het hotel binnen en richt vrijwel gelijk zijn vuurwapen op de personeelsleden. Hij eist geld waarop één van de drie medewerkers naar de kluis gaat om geld te pakken. Zodra de overvaller de buit van zo'n 950 euro heeft ontvangen, rent hij weg.

Lees ook: Overval op hotel in Nieuw-West

Tweede verdachte

De politie gaat er van uit dat de man met het vuurwapen niet alleen handelde. Kort voor de overval wordt de verdachte afgezet door een andere man op een brommer. Deze blijft gedurende de overval buiten wachten.

Getuigen

De politie is op specifiek op zoek naar twee getuigen die mogelijk meer hebben gezien. Zo stond er een jongen met een telefoon in zijn hand buiten het hotel gedurende de overval. Ook stond er op dat zelfde moment een witte Mercedes voor het Hotel.

De politie komt graag in contact met deze twee getuigen. Mensen die meer over de overval weten of getuigen zijn geweest, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.