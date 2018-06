'Een vrouw als burgemeester, een historisch moment'

Met Femke Halsema heeft Amsterdam voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke burgemeester.

In totaal heeft Amsterdam sinds 1343 zo'n zevenhonderd burgemeesters gehad. Veel daarvan zitten in de collectie van het Amsterdam Museum. 'Het zijn allemaal mannen en nu een vrouw, dus het is een historisch moment', zegt conservator Tom van der Molen.

Bijna honderd jaar geleden kwam de eerste vrouw in Amsterdamse politiek terecht. Van der Molen: 'In 1917 hebben vrouwen passief kiesrecht gekregen. Dat betekent dat ze verkozen konden worden, maar ze mochten toen nog niet stemmen. Dat zorgde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 voor de uitzonderlijke situatie dat vrouwen verkiesbaar waren voor de raad, maar dat alleen mannen daarop konden stemmen.'

Zo'n zestig jaar later, in 1978, krijgt Amsterdam haar eerste wethouder. 'Eigenlijk schrikbarend laat, want ik had verwacht dat het in een progressieve stad, zoals Amsterdam bekend staat, veel eerder zou zijn.'

Het museum hoopt op termijn een portret van Halsema te kunnen ophangen. 'Het is heel bijzonder en dat verhaal zullen we zeker gaan vertellen.'