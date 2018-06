Ten Hag laat Ajacieden zweten in Duitsland: 'Jullie moeten als team functioneren'

Interviews werden er niet gegeven vandaag, want er moest getraind, getraind en nog eens getraind worden. Erik ten Hag is met zijn selectie in het Duitse dorp Marienfeld voor een pittig trainingskamp.

Net als in Nederland was het ook in Duitsland erg warm vandaag. Maar dat was geen reden om het rustig aan te doen. Na een slecht uitgevoerde oefening, was Ten Hag ook niet tevreden over de straf-sprintjes. 'Oké, we doen er nog een. Noa (Noa Lang, red.) loopt niet mee in de lijn. Jullie moeten functioneren als team had ik gezegd.'

Lees ook: Ajax verslagen door Duitse derdeklasser Preußen Münster

Internationale gasten

Omdat er niet gesproken werd met de pers, deed AT5 dat wel met de manager van het hotel waar Ajax verblijft. En wat blijkt, Hotel Klosterpforte is een waar walhalla voor voetbalteams. Zo logeerde Louis van Gaal er met AZ en was Klaas-Jan Huntelaar al eens te gast met Schalke 04.

Manager Christopher Schemmink is erg blij met alle voetbalteams. 'Er kwamen ook veel internationale teams zoals FC Watford uit Engeland, Bursaspor uit Turkije. Ze komen naar dit hotel en wij vinden het echt leuk.'

Tweede trainingskamp

Ajax blijft nog tot zaterdag in Duitsland. Daarna volgen twee oefenwedstrijden in Nederland, waarna de Amsterdammers van 14 tot en met 20 juli een tweede trainingskamp in Engeland hebben.