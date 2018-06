Veiligheid in het geding op Rozengracht: weg maand dicht voor spoedreparatie

Het beton rondom de tramsporen op de Rozengracht is in zo slechte staat, dat groot onderhoud met spoed uitgevoerd moet worden. Naast de trams zal ook het autoverkeer in een rijrichting geen gebruik mogen maken van de weg tijdens deze periode. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente wil al langer het spoor vervangen, maar had dit pas voor 2020 op de planning staan als de hele Rozengracht opnieuw ingericht wordt. Om de trams door te laten rijden tot aan deze herinrichting had de gemeente al in 2014 en 2017 onderhoud gepleegd aan het spoor. Doordat veiligheidswaardes nu alsnog op meerdere plekken overschreden worden, kan de gemeente toch niet langer wachten met dit onderhoud.

Deskundigen van het GVB zijn met hoge prioriteit een plan aan het uitwerken dat voorziet dat verkeer vanaf de kruising met de Marnixstraat niet de Rozengracht op kan rijden. Dit zal vanaf woensdag 5 september tot maandagochtend 1 oktober zijn. De trams die gebruikmaken van de Rozengracht zullen waarschijnlijk ook deze periode een aangepaste route moeten rijden. Welke aangepaste routes trams 13 en 17 gaan rijden is nog niet bekend.

De nieuwe sporen zullen zo aangelegd worden dat de gemeente later nog over de herinrichting kan beslissen. De wensen van buurtbewoners en ondernemers moeten namelijk nog meegenomen worden in de nieuwe plannen voor de definitieve herinrichting.