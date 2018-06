Halsema haalt wereldpers: 'Sinds lange tijd geen PvdA'er'

De voordracht van Femke Halsema als nieuwe burgemeester van Amsterdam haalt ook in de rest van de wereld het nieuws.

Zo bericht de BBC ook over de uitkomst van de geheime stemming gistermiddag. De Britse journalisten vinden het vooral opvallend dat het de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam is. 'Terwijl de meeste grote steden in Nederland vrouwen als burgemeester hebben gehad, is de hoofstad net als Rotterdam nog nooit door een vrouw geleid.'

De BBC heeft ook meegekregen dat Halsema niet bij iedereen geliefd is. 'Critici zeggen dat ze geen gepaste ervaring heeft en 7400 mensen hebben een petitie tegen haar ondertekend.'

Amsterdam chooses first woman mayor Halsema https://t.co/uirdphX4SC — BBC News (World) (@BBCWorld) June 28, 2018

Lees ook: Burgemeester Halsema reageert: 'Blij, nederig, trots'

Weinig stemmen

Ook het internationale persbureau Bloomberg wijst erop dat Halsema de eerste vrouw is die burgemeester van Amsterdam wordt. Bloomberg benoemt daarna dat het de eerste burgemeester is die geen PvdA-lid is. 'Dat is het gevolg van het lage aantal stemmen op die partij, zowel nationaal als in de stad.'

Volgens Bloomberg krijgt Halsema te maken met tegenstrijdige belangen in de stad. 'Inwoners vragen om betaalbare huizen, terwijl de prijzen omhoog zijn geschoten. Ook klagen ze over zwermen toeristen in de straten. Tegelijkertijd wil Amsterdam, mede vanwege de Brexit, internationale bedrijven lokken om de economie te verbeteren, wat zorgt voor meer druk op de huizenmarkt.'

Lees ook: Halsema probeerde niets los te laten, maar 'piekerde' wel

Amsterdam ha un sindaco donna, è la prima volta https://t.co/f3xPDRlUVe — Sky TG24 (@SkyTG24) June 28, 2018

'Eco-socialistisch'

De Italiaanse tv-zender Sky TG24 omschrijft Halsema als lid van de 'eco-socialistische partij' GroenLinks. Maar haar 'groene' opvattingen leveren haar volgens de Italianen ook kritiek op. 'Ze zou volgens critici meer geïnteresseerd zijn in de problemen van de hele wereld dan de concrete problemen van zijn stad.'

Ook in Duitsland is de keuze voor Halsema niet onopgemerkt gebleven. De Duitse politieke partij BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN heeft de 'nieuwe groene burgemeestersvrouw' van Amsterdam via Twitter gefelicitieerd.

Herzlichen Glückunsch der neuen grünen Bürgermeisterin von Amsterdam! ??? https://t.co/5629lcEnm2 — BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) June 28, 2018

Lees ook: Profiel: Halsema zei burgemeestersketen niet om te gaan hangen