Granaat gevonden voor woning Diemen

Bij een woning aan De Trekschuit in Diemen is afgelopen donderdagnacht omstreeks 03.15 uur een granaat gevonden.

Vijftien minuten later werd een uitgebrande scooter aangetroffen in het Flevopark, die waarschijnlijk door de dader is gebruikt om te vluchten. Getuigen meldden al dat ze 's nachts een brommer hadden gehoord.

Defensie heeft het explosief inmiddels opgeruimd en onschadelijk gemaakt. Het onderzoek naar het motief van de dader loopt nog. Volgens een omstander zou het gaan om een conflict in de familiaire sfeer.