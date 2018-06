Lelijke eend brandt uit in Noord: 'Net verkocht voor 5000 euro'

Een lelijke eend is afgelopen donderdagnacht omstreeks 01.53 uur in vlammen opgegaan. Garage Ruimzicht in Noord had de auto net verkocht voor 5000 euro. 'Ruim 5000 euro verlies en flinke deuk in mijn vertrouwen', zo reageert de eigenaar van de garage op Facebook.

De auto stond geparkeerd in de Zamenhofstraat, voor het hek van chemiebedrijf Albemarle in Noord. Daar werd de eend vermoedelijk in brand gestoken. Door de vlammen is het voertuig total loss geraakt.

De politie doet nog onderzoek naar het incident. Wel is er al een verdachte aangehouden, die in de bosjes lag.

#Autobrand inmiddels de dertiende dit jaar in #Amsterdam #noord is een feit! vannacht om 01:53 uur stond in de Zamenhofstraat tegen het hek van chemiebedrijf Albemarle bv een lelijk eend in lichterlaaie. #Brandstichting? @Politie_Adam @BrandweerAA @BrandAdam pic.twitter.com/6nnBIjlsTc — Martin Damen (@martindamen58) June 29, 2018