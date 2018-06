Steekpartij tijdens ruzie bij studentenwoningen Oost

Bij een uit de hand gelopen ruzie nabij een aantal studentenwoningen aan de H.J.E. Wenckebachweg is vannacht een jongen gewond geraakt. Vermoedelijk heeft een nog onbekend persoon het slachtoffer in zijn zij gestoken.

Veel hulpdiensten kwamen op de melding af, waarna het slachtoffer verzorgd is en uiteindelijk werd vervoerd naar het ziekenhuis. Waarom de twee ruzie kregen is onduidelijk. De dader is na het incident in onbekende richting gevlucht.

De politie heeft ter plekke sporenonderzoek verricht.