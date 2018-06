'Migranten zie je niet terug in de kunst, maar hun verhaal ís er wel'

Imara Limon houdt zielsveel van kunst. Maar de geschiedenis van migranten ziet ze maar weinig terug in Amsterdamse musea. Daar hoopt ze verandering in te brengen, want er zijn genoeg verhalen te vertellen.

Dat gemis ontdekte Imara al tijdens haar studie. 'Ik vond het heel leuk om bezig te zijn met kunstgeschiedenis. Maar ik merkte dat ik iets miste. Waar was mijn verhaal? En dat van mijn ouders, en voorouders? Naar dat onderdeel ben ik op zoek gegaan.'



In 2016 stelde Imara voor het Amsterdam Museum de tentoonstelling Zwart Amsterdam samen. Het thema was Zwarte Rolmodellen. In oktober 2017 werd Imara, toen inmiddels conservator bij het Amsterdam Museum, verkozen tot Museumtalent 2017.



Diversiteit in de museumwereld staat nog in de kinderschoenen, meent Imara. 'Het museumpubliek is nog géén afspiegeling van de stad.' Met haar werk hoopt ze hier, onder meer, structureel verandering in aan te brengen.



In het kader van Keti Koti sprak AT5 met Amsterdammers die zich dagelijks verdiepen in de geschiedenis van zwarte Nederlanders en zich inzetten om die verhalen een waardig podium te bieden. Op 1 juli viert en herdenkt Amsterdam de afschaffing van de slavernij tijdens Keti Koti. AT5 doet 1 juli vanaf 11.00 uur live verslag van Keti Koti op tv, site, Facebook en Instagram.