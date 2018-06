'Link tussen verdachte kroongetuige-moord en verdachte media-aanslagen'

Een verdachte die volgens De Telegraaf is opgepakt voor betrokkenheid bij de zaak rondom de liquidatie op de broer van kroongetuige Nabil B., is lid van motorclub Caloh Wagoh Main Triad. De man die precies een week geleden werd aangehouden voor het beschieten van het pand van de redactie van Panorama, was ook lid van de club.

Dat meldt De Telegraaf op basis van informatie van het Openbaar Ministerie. 'We hebben inderdaad aanwijzingen dat er banden zijn tussen de verdachte in de liquidatiezaak en de motorclub', zegt een woordvoerder tegen de krant. Meer kan het OM niet zeggen over de zaak. De man die afgelopen vrijdag werd aangehouden voor de aanslag op de Panorama/Nieuwe Revu was een lokale leider van de club.

Volgens De Telegraaf gaat het om de 34-jarige G.G. uit Den Haag. Hij is aangehouden op verdenking van wapenbezit. Volgens de krant is de achtergrond van de verdachte interessant, vanwege het mogelijke verband tussen de aanslagen op De Telegraaf en de Panorama en de moord op de broer van Nabil B..

Het OM meldt echter aan AT5 dat deze berichtgeving gebaseerd is op onjuistheden. 'Wij hebben nooit gezegd dat er een verband is tussen de verdachte van wapenbezit en de liquidatie van de broer van de kroongetuige.' Volgens justitie heeft de journalist de tekst op eigen titel geschreven. Wel heeft de verdachte banden met de motorclub, maar een link tussen hem en de verdachte van de aanslag op Panorama lijkt niet op de waarheid berust te zijn.

