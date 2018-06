Zoektocht naar ontsnapte pelikaan rond Artis

De Dierenambulance is met man en macht op zoek naar een ontsnapte pelikaan. De vogel werd vanochtend zwemmend gezien in het Entrepotdok naast Artis en later op de Sarphatistraat. Ook zou het dier gezien zijn bij de Oostenburgergracht.

Artis heeft de pelikaan inmiddels in het vizier en probeert het dier te vangen. 'We proberen de rust te bewaren, zodat de pelikaan misschien nog zelf terugvliegt naar de rest van de groep.' Ook de Dierenambulance is naar het dier op zoek.

Eerder ontsnapten er al meerdere pelikanen uit de dierentuin. Zo zwom er een aantal jaar geleden een pelikaan in het Sloterparkbad en werd er ook al eens een in de grachten gespot. Niet alle ontsnapte pelikanen overleven hun vrijheid overigens, in 2011 vloog een pelikaan uit Artis tegen een windmolen in Duitsland.

Hee @ARTIS er loopt een Pelikaan in de Sarphatistraat, ter hoogte van de hondenuitlaatplek. — Maartje (@maartjemaartje) June 29, 2018