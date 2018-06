'Quincy Promes deelt rake klappen uit op Ibiza'

Geboren Amsterdammer en oud-Ajacied Quincy Promes zou vermoedelijk betrokken zijn geweest bij een grote vechtpartij op het Spaanse eiland Ibiza. Zijn vriendin zou ook de volle laag gekregen hebben van de voetballer.

Dat meldt Johan Derksen gisteravond in het programma VI Oranje blijft huis. 'Promes is door het lint gegaan op Ibiza. Daar zijn klappen gevallen en zijn vrouw is naar verluidt ook een van de slachtoffers', zo wordt gezegd in het programma. Ook mensen die de ruzie probeerden te sussen kregen rake klappen. Wesley Sneijder zou ook aanwezig zijn tijdens de stapavond, maar was ten tijde van het incident al vertrokken. Waarom de international zo boos werd is onbekend.

Volgens de mannen van VI zijn er meerdere mensen die het verhaal bevestigen, waaronder een bekende van Van der Gijp. Promes zou gearresteerd zijn door de Spaanse politie.