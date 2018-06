Ontsnapte pelikaan in goede gezondheid gevangen: 'Onze trein maakte een noodstop'

Paniek op het spoor, want de vanochtend uit Artis ontsnapte pelikaan besloot een kleine pauze te nemen op het spoor nabij het Zeeburgerpad. Gevolg: een trein die een noodstop moest maken. Met man en macht werd vervolgens geprobeerd het gevleugelde dier te vangen.

De wervelende jacht op de Pelecaniformes trok veel aandacht vanochtend. De vogel werd zwemmend gezien in het Entrepotdok naast Artis en later op de Sarphatistraat. Ook zou het dier gezien zijn bij de Oostenburgergracht.

Artis had de pelikaan even later in het vizier en probeerde het dier te vangen. 'We proberen de rust te bewaren, zodat de pelikaan misschien nog zelf terugvliegt naar de rest van de groep.' Ook de Dierenambulance was naar het dier op zoek.

Na enige tijd besloot de pelikaan om met zijn leven te spelen en te vliegen naar het spoor bij het Zeeburgerpad. Daar werd een trein door middel van de noodrem tot stilstand gebracht voor de vogel. Daarna werd het dier snel gevangen.

Job zat in de trein toen de achtervolging bijna ten einde was. 'We zaten in de trein van Muiderpoort in Centraal toen er ineens een noodstop werd gemaakt. Er werd omgeroepen dat een vogel was aangereden'. Even later bleek dat de machinist de vogel op een haar na had gemist. 'Daarna kwamen zo'n twaalf mensen ter plaatse om het dier te vangen, wat uiteindelijk lukte.' Toen de bloedstollende achtervolging erop zat, werd er geapplaudiseerd. 'Ik heb nu wel wat vertraging, maar gelukkig gaat het met die vogel goed.'