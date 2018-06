Huygens College neemt maatregelen na vergeten leerlingen tijdens schoolreisje

Het Huygens College betreurt dat begeleiders van de school gisteren twee leerlingen vergaten mee te nemen tijdens een schoolreisje in Drenthe. 'We gaan dit evalueren zodat we herhaling kunnen uitsluiten', aldus Frans Meijer van de schoolleiding.

Na een zwempartij in Drenthe liet de school twee leerlingen achter in recreatiegebied Schoonhoven in Hollandscheveld. De twee jongens waren volgens de school zich aan het omkleden. Toen zij rond 17.30 uur op de parkeerplaats kwamen, waren hun klasgenootjes al met verschillende auto's vertrokken richting Fluitberg. De leerlingen verblijven daar op een kampeerboerderij.

'We hebben begrepen dat er miscommunicatie tussen de begeleiders is geweest over welke leerlingen in welke auto zaten', legt Meijer uit. 'Ze zijn geteld voordat ze de auto's instapten, maar ze zijn kennelijk na het tellen zich gaan omkleden.' De betreffende ouders zijn gisteravond over het voorval geïnformeerd.

Volgens de school reageerden de leerlingen laconiek op de vergissing. Toch neemt de school het incident hoog op. 'Dit mag niet gebeuren. Je bent altijd extra alert als je met andermans kinderen op pad bent. We doen er altijd alles aan om iedereen voltallig en in goede gezondheid terug te brengen. Dat ging nu onbedoeld fout.'