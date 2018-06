Morgen een dagje strand? Spoor bij Zandvoort gaat op de schop

Het wordt morgen mooi strandweer met temperaturen die oplopen tot zo'n 27 graden. Juist op dat moment vinden er werkzaamheden plaats op het spoor tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee.

Tot 17.30 uur rijden er bussen in plaats van treinen. De extra reistijd kan volgens ProRail oplopen van een kwartier tot een half uur. Toch lijkt die schatting optimistisch, want ook op de wegen wordt er drukte verwacht vanwege het mooie weer. 'Ga vooral met de fiets als je daar van houdt of ga naar een ander strand', aldus een woordvoerder van ProRail.

De spoorbeheerder werkt op een tiental locaties aan wissels, spoorbruggen en bovenleidingen. De werkzaamheden zijn al lang van tevoren gepland en worden juist in het weekend uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, aldus ProRail.

De NS adviseert om vanwege extra wacht- en reistijd een tripje naar het strand vooraf goed te plannen.

Let op strandgangers! Zaterdag wordt een parel van een stranddag, maar met de trein naar het strand gaan, gaat niet overal lukken: die dag doen we spoorwerkzaamheden tussen Haarlem en Zandvoort. @NS_online @ZandvoortaanZee #strandweer #werkzaamheden #spoorwereld #treinleven pic.twitter.com/t0Ulz0UcIx — ProRail (@ProRail) June 28, 2018