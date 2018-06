Fietser loopt hoofdletsel op bij ongeluk in Amstelveen

In Amstelveen is vanmiddag een fietser ernstig gewond geraakt toen zij werd aangereden door een auto.

Het ongeluk gebeurde op de rotonde van de Keizer Karelweg en de Graaf Aalbrechtlaan. De fietser kwam hard op de grond terecht, waarbij de vrouw haar hoofd verwondde.

Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar verkeerde wel in een verwarde toestand. Mogelijk heeft de fietser een hersenschudding opgelopen. Ze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek.