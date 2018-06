Voorzitter VUmc Wouter Bos vertrekt bij ziekenhuis

Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Bestuur van VUmc vertrekt per eind september bij Amsterdam UMC.

Sinds drie weken is VUmc bestuurlijk gefuseerd met het AMC onder de naam Amsterdam UMC. Het kabinet Rutte heeft Wouter Bos per 1 oktober aanstaande benoemd tot bestuursvoorzitter bij Invest-NL. De PvdA'er was tot 2010 minister van Financiën in kabinet-Balkenende IV. Daarna was hij werkzaam bij het accountants- en adviesbureau KPMG. In 2013 ging Bos aan de slag bij het VUmc.

Lees ook: Wouter Bos: 'Niet gesolliciteerd op vacature burgemeester'

In een reactie op zijn benoeming bij Invest-NL zegt Bos: 'Met heel gemengde gevoelens neem ik per eind september afscheid van Amsterdam UMC. Mijn benoeming door het kabinet als CEO van Invest-NL is een prachtige nieuwe uitdaging, die mij in staat stelt op de grens van publiek en privaat met voor ons mooie land heel relevante zaken bezig te zijn. Net zoals ik dat de afgelopen vijf jaar in ons prachtige Amsterdam UMC heb mogen doen.'

Investeringsbank

Invest-NL is een nieuwe staatsdeelneming, waarvoor Wouter Bos recent is benaderd. Het vorige kabinet nam in 2017 het initiatief voor Invest-NL, dat nu wordt opgestart. Invest-NL gaat ondernemers één loket bieden voor risicokapitaal en garanties en zal grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Invest-NL krijgt hiervoor 2.5 miljard euro investeringskapitaal mee.