Granaten duiken overal op in de stad: 'Blijkbaar heeft iemand een voorraadje'

De één na de andere granaat duikt op in de stad. Ze worden vooral bij horeca neergelegd met waarschijnlijk de bedoeling deze te sluiten. Maar vanochtend lag er een granaat bij een woning in Diemen die tevens ook beschoten was.

Tot twee keer toe bij club Suzy Wong, bij club Abe maar ook een waterpijpcafé in de Jan Evertsenstraat, allemaal voorbeelden van locaties waar granaten werden neergelegd. Maar waar komen deze oorlogswapens over het algemeen vandaan? Wapenexpert Jas van Driel denkt het wel te weten.

'De meesten zullen van de Balkan komen, uit de tijd van voormalig Joegoslavië. Er zijn toen arsenalen leeggehaald in Albanië, Servië en Kroatië. Die wapens zijn vervolgens verdwenen en komen nu op de zwarte markt.' Ook kalasjnikovs die regelmatig worden gebruikt bij liquidaties hebben vaak ook deze oorsprong.

'150 euro per stuk'

Volgens Van Driel worden handgranaten verkocht in kistjes van 24 of 32 stuks en betaal je zo'n 100 tot 150 euro per explosief. 'Iemand in de buurt van de stad heeft een kist handgranaten liggen. Bij motorclubs zijn ze opgedoken, onder Marokkaanse criminelen zijn ze opgedoken. Blijkbaar heeft iemand een voorraadje. En als die op zijn, komen er misschien weer nieuwe, misschien ook niet.'

Van Driel denkt dat de reeks incidenten in de stad vooral het werk is van copycats. Dus van criminelen die zien wat voor effect zo'n explosief heeft, en dat dan ook willen bereiken.

Maar volgens hem is dat gevaarlijk, omdat de granaten die uit het voormalig Oostblok komen, vaak van zeer slechte kwaliteit zijn en sneller af kunnen gaan dan de daders denken. De schade kan dan aanzienlijk zijn. 'Het pakt alles in z'n buurt. het is niet zoals een pistool, waar je een punt mee pakt of een persoon, hiermee pak je een punt, een heel vlak.'

