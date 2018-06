Politiemacht grijpt vluchtende dieven in Diemen

In de Burgemeester de Kievietstraat in Diemen hebben agenten een man opgepakt die verdacht wordt van het plegen van een diefstal. Een tweede verdachte probeerde te vluchten, maar werd uiteindelijk gegrepen door een politiehond.

De twee mannen zouden kort daarvoor een diefstal gepleegd hebben in de Fizeaustraat in De Wetbuurt in Oost. Ze gingen er vandoor in een auto. Het kenteken van die wagen werd even later gesignaleerd in Diemen. Een grote hoeveelheid politiewagens ging op die signalering af, ook werd de politiehelikopter ingezet.

Bestuurder gedwongen te stoppen

Op de Burgemeester de Kievietstraat werd de auto opnieuw aangetroffen, waarop agenten de bestuurder dwongen te stoppen.

De twee mannen zijn inmiddels naar een politiebureau gebracht. De politie doet onderzoek naar de diefstal.