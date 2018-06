Bewoners van iconische 'Schip' na drie jaar renovatie weer naar huis

De opknapbeurt heeft drie jaar geduurd, maar vandaag was het dan eindelijk zover. De bewoners van een van de markantste gebouwen van de stad, Het Schip, mochten hun woning weer in.

Met die verbouwing is het vlaggenschip van de architectonische stroming De Amsterdamse School, weer zo goed als nieuw. Het Schip staat in de Spaarndammerbuurt en werd in 1917 gebouwd. Omdat het zo'n iconisch pand is, staat het op veel toeristische routes, weet ook een bewoner. 'Soms lopen ze het huis binnen van "is dit het museum?" Als ik de deur open heb staan.'

'Van gas af'

In drie jaar tijd werd het pand helemaal opgeknapt en vooral verduurzaamd. Van energielabel G ging Het Schip naar een label A. Maar dat is nog niet duurzaam genoeg, zegt de projectleider van de renovatie, Cisca van der Leeden. 'Eigenlijk willen we alleen nog van het gas af. Dat gaat helaas nog niet omdat de initiële investering nog te hoog is en het elektriciteitsnet het nog niet aan kan.'

Toch ging die verduurzaming wel ten koste van iets, namelijk de ruimte in de woningen. 'Ja, het is klein', zegt een bewoner. 'Het is het nadeel', zegt een ander. 'Maar ik ben blij dat ik niet onder de brug hoef.'

