Van der Laan heeft historisch burgemeestersflesje: 'Het interesseerde hem heel erg'

Traditioneel krijgt elke Amsterdamse burgemeester na zijn termijn van het proeflokaal De Drie Fleschjes een klassiek oud-Hollands drankflesje met zijn beeltenis daarop geschilderd, de flesjes worden bewaard in een vitrine achterin de zaak. Vandaag werd het burgemeestersflesje van Eberhard van der Laan gepresenteerd.

De Drie Fleschjes is één van de oudste Amsterdamse cafés en vestigt zich sinds 1650 achter de Nieuwe Kerk. Volgens verschillende verhalen dronken zowel Rembrandt als Michiel de Ruyter hier hun jenevertje. In het proeflokaal waan je je in het Amsterdam van ruim drie eeuwen terug.

Het oudste burgermeesterflesje is van 1592. Daarop staat burgemeester Pieter Cornelis Hooft, de vader van de bekende P.C. Hooft. Die was vanaf 1588 burgemeester. De flesjes zijn ouder dan dit café. Van elk flesje wordt er maar één gemaakt, de burgemeester krijgt er geen. 'Toen Willem Alexander in 2013 ingehuldigd werd in de Nieuwe Kerk moesten wij een week dicht voor de veiligheid. Toen kwam Eberhard van der Laan hier met zijn kinderen en zag die burgemeestersflesjes. Dat verhaal van die flesjes interesseerde hem erg. Toen zei hij dat hij wel zo'n flesje wilde', vertelt eigenaar Johannes Bulthuis.

Wethouder Marjolein Moorman nam vandaag het flesje van Van der Laan in ontvangst. 'We hadden het hem zelf willen aanbieden, maar hij overleed helaas al snel', zegt Bulthuis.