Uitslaande brand bij woning in Reigersbos

Een grote brand heeft een woning aan de Speuldestraat in Reigersbos grotendeels in de as gelegd.

Op foto's is te zien hoe de vlammen vanaf de bovenverdieping door het raam naar buiten sloegen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning verwoest werd.

Een getuige meldt aan AT5 dat een deel van de gevel waarschijnlijk gesloopt moet worden. De bewoners van het pand kunnen voorlopig niet naar huis.

Een ambulance kwam ook ter plaatse. Maar of er iemand gewond geraakt is, is niet bekend.