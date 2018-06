Hoe ziet de toekomst van Hakim Ziyech eruit na het tegenvallende WK?

Terwijl Ajax zich deze week tijdens een trainingskamp in Duitsland aan het voorbereiden is op het nieuwe seizoen, geniet Hakim Ziyech van zijn vakantie in Marokko. Het WK-avontuur van zijn land was van korte duur. De ploeg eindigde laatste in de poule en wist alleen tegen Spanje in de laatste groepswedstrijd een punt te pakken.

Ziyech wond het afgelopen seizoen er geen doekjes om zijn toekomstplannen. Hij vond dat hij de Eredivisie ontgroeid was en wilde op zoek naar een nieuwe uitdaging in het buitenland. Tegen het einde van het seizoen kwamen de eerste geruchten.

AS Roma

Het Italiaanse AS Roma zou zich officieel gemeld hebben bij technisch directeur Marc Overmars om zaken te doen. In Rome zou zelfs al een vijfjarig contract klaarliggen. Ajax betaalde twee jaar geleden elf miljoen euro nog aan FC Twente. Voorafgaand aan het WK zou zijn waarde al verdriedubbeld zijn.

Maar Ziyech wist zich in Rusland niet te onderscheiden zoals hij gehoopt en daarmee is er wat zand in de geruchtenmolen terechtgekomen. De Romeinen presenteerden eergisteren de Argentijn Javier Pastore, hij komt 25 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. Pastore is een aanvallende middenvelder, dé plek van Hakim Ziyech.

De Toekomst

Zoals het nu lijkt wordt Ziyech, tenzij hij voor die tijd een nieuwe club vindt, op 9 juli gewoon verwacht op sportpark De Toekomst. Trainer Erik ten Hag zal hem in ieder geval met open armen ontvangen. ‘We kunnen hem supergoed gebruiken, hij heeft het team heel veel te bieden.