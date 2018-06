De nieuwe rol van Femke Halsema: 'We moeten haar niet teveel ontpolitieken'

Hoe gaat de nieuwe burgmeester Femke Halsema ondanks haar groengekleurde historie zich gedragen boven de partijen? 'We moeten haar niet ontpolitieken', meent Fatima Elatik en Stopera-watcher Ruben Koops van Het Parool denkt dat ze wel haar weg zal gaan vinden in de trucjes die Eberhard van der Laan ook weleens uithaalde.

Nog niet zo heel lang geleden zat Halsema tijdens een discussieavond tegenover Thierry Baudet waarbij ze soms pittig in discussie ging met de leider van Forum van Democratie. 'Dat was een rustig gesprek van 2,5 uur tussen twee politieke dieren', vertelt Balie-directeur Youri Albrecht in AT5's Park Politiek.

'Ze had zich goed voorbereid. Dat deed ze heel rustig en ze liet zien dat ze het staatsrechtelijk en tot het wetenschappelijke aan toe behoorlijk op een rijtje heeft. Ze waren erg aan elkaar gewaagd. Maar dat is wel een heel andere positie dan die ze gaat innemen als burgermoeder.'

Halsema hoort straks dan wel boven de partijen te staan, er zijn maniertjes om hier en daar je voorkeur door te laten schemeren. 'Van der Laan was ook een politieke burgemeester, hij verzon trucjes'', herinnert Koops. 'Af en toen deelde hij een tikje uit in de raad, hij pakte zijn momenten om er wat van te zeggen. Voor de verkiezingen stonden daar dan ineens Femke van der Laan en de kinderen rozen uit te delen. "Ik heb ze niet aan touwtje", zei hij dan.'

'Wat ik bijzonder vind aan Femke is dat ze met respect voor degene waar ze het eigenlijk niet mee eens, de vraag stelt. Dat vind ik een goede houding'. zegt Elatik doelend op het fragement waar Halsema botste met Thierry Baudet (op 1.33,33). Elatik denkt dat het politieke gevoel uiteindelijk de doorslag zal geven om de boel bij elkaar te houden. 'Je moet haar niet ontpolitieken, dat zou ik niet goed vinden. Daarvoor moet je het politieke spel wel een beetje kunnen bespelen. En dan zijn er een aantal principes waar je voor moet gaan staan.'