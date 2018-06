Bewoner beschoten woning Diemen mag niet meer naar huis: 'Hij is een potentieel doelwit'

De hoofdbewoner van de beschoten woning aan De Trekschuit in Diemen krijgt een gebiedsverbod opgelegd door de burgemeester en mag daarom niet meer naar huis keren. De gemeente ziet de man als een potentieel doelwit.

Het huis werd vannacht rond 3:15 uur beschoten. Ook werd er een handgranaat gevonden. Burgemeester Erik Boog van Diemen ligt zijn besluit toe: 'Het is een zeer heftig incident met veel impact voor alle betrokkenen. Op basis van de bevindingen in de rapportage van de politie heb ik besloten om een gebiedsverbod op te leggen aan de hoofdbewoner. Deze persoon zien wij namelijk als potentieel doelwit.'

Uitgebrande scooter

Vijftien minuten na de beschieting werd een uitgebrande scooter aangetroffen in het Flevopark, die waarschijnlijk door de dader is gebruikt om te vluchten. Getuigen meldden al dat ze 's nachts een brommer hadden gehoord.

Boog stelt dat de veiligheid van de buurt voorop staat: 'Het is verstandig als de bewoners van het huis elders verblijven. Daarmee kan ook de rust in de buurt snel terugkeren. Sluiting van de woning is juridisch niet mogelijk, een gebiedsverbod voor de direct betrokkene wel.'

Burgemeester spreekt bewoners

De burgemeester heeft vanmiddag zelf de buurt bezocht om met buurtbewoners te spreken. Personeel van defensie heeft het explosief opgeruimd en onschadelijk gemaakt. Het onderzoek naar het motief van de dader loopt nog.