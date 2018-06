Ed Pelsterpark IJburg volgens Soufiane Touzani 'het tofste pleintje van Nederland'

Freestyle-legende Soufiane Touzani heeft vrijdagavond het pleintje van het Ed Pelsterpark in IJburg tot het tofste pleintje van Nederland gedoopt. De geboren Rotterdammer verraste de voetballende buurtbewoners met de verkiezing en een paar potjes straatvoetbal.

Touzani was de afgelopen maanden op zoek naar het tofste voetbalveldje van Nederland. Na vele inzendingen werden pleintjes in Apeldoorn, Sliedrecht, Vlissingen, Enschede en Oud Beyerland 'onderzocht' door de Youtube-ster. Én het werd het Amsterdamse IJburg, naar aanleiding van een inzending van Najib, die om de hoek van het pleintje woont.

'Remix kids'

'Dit was verreweg het drukste pleintje', aldus Touzani. 'Maar dat is niet het belangrijkste. De voornaamste reden is dat dit echt een pleintje is voor iedereen. Het is 'remix kids': Een mix van iets dat al bestaat. Een beetje Marokkaans, een beetje Nederlands, een beetje Turks... Maar vooral: Amsterdams!'

Het voetbalplein heeft ook een belangrijke rol in de wijk. Buurtorganisatie SK coaching is iedere dag aanwezig op het pleintje en organiseert ook evenementen en toernooitjes. 'Het is een soort loket, waar jongeren met vragen komen over werk en stage of over problemen komen praten', zegt oprichter Sinan Kelebek. 'Dat kan op een hele laagdrempelige manier in combinatie met sport'.

Tofste pleintuje, c'est ca'

De sportcoaches zijn buurtbewoners die zelf ook op het pleintje voetballen. 'We leiden ze zelf op tot sportbegeleider en zij organiseren de evenementen op het plein. De opgroeiende tieners zien dan ook rolmodellen uit hun eigen wijk.'

Is het voor Soufiane Touzani, geboren Rotterdammer, niet een beetje pijnlijk dat het tofste pleintje in Amsterdam ligt? Lachend: 'Ik moet gewoon een eerlijk besluit maken en de eerlijke conclusie is dat hier het tofste pleintje ligt. C'est ca!'