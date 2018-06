Ook jonkies Sierhuis en Eiting klaverjassen tijdens Ajax-trainingskamp

De 'heren' zijn inmiddels wel gewend aan trainingskampen maar het is voor jongelingen Kaj Sierhuis en Carel Eiting toch wel bijzonder: met Ajax 1 de voorbereiding in.

AT5 is ook in het Duitse dorpje Marienfeld aanwezig. Gisteren werd de selectie afgebeuld maar vandaag was er voor Sierhuis en Elting wel tijd om voor de microfoon te verschijnen. Zij vertellen hoe het is om als nieuwkomers met de selectie mee te gaan.

Sierhuis: 'We doen het al tien jaar, hé. Toernooien in het buitenland en trainingskampen. En nu is het wel pittig hoor, je bent toch veel bezig met uitrusten na de training. En als we, zoals later vandaag, tijd hebben voor ons zelf gaan we een potje klaverjassen met een lekker muziekje erbij. En dan doet Matthijs de Ligt weleens een dansje of gooit hij een zangkunstje eruit.'

De twee zijn met hun 20 jaar echte jonkies maar hebben al de Instagram-discipline van een volwaardige prof. 'Heel veel van voetbal deel ik op internet want dat vinden mensen leuk om te zien. Maar privé is privé, ik heb er geen behoefte aan dat mensen gaan oordelen over mijn privéleven', zegt Sierhuis. 'Privéberichten van dames worden genegeerd, kan ik je vertellen', lacht Eiting.

Kijk hier het hele gesprek met Kaj Sierhuis en Carel Eiting terug: