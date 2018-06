Gemeente zet nieuw wapen in tegen wildplassers bij Rembrandtplein

Wildplassers zijn de binnenstadbewoners al jarenlang een doorn in het oog. Vooral rond uitgaansgebieden maken de bezoekers van het bont. Nu komt de gemeente met een opmerkelijke oplossing voor het probleem: de 'Greenpee'.

In de Schapensteeg, nabij het Rembrandtplein, wordt het eerste exemplaar geplaatst. Eerder bleek tijdens een telling dat iedere nacht 45 keer in die steeg wordt geplast.

Overdag gaan voorbijgangers een 'normale' plantenbak zien, maar in de avond staat het ding open voor mannen die hun behoefte moeten doen. De plantenbak annex urinoir, bedacht door het bedrijf Urban Senses, kan per maximaal driehonderd plasjes opvangen voordat hij moet worden geleegd.

Tadaaa, daar is die dan! De Greenpee: overdag een plantenbak en tijdens uitgaansnachten kan de Greenpee gebruikt worden om in te plassen. Zo hopen we wildplassen tegen te gaan! ??? pic.twitter.com/eCmGHtsMFo