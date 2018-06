Pand boekenstichting CPNB beklad met 'Conservatieve Patriarchale Nuffige Barbaren'

Het pand waarin het CPNB zetelt, de organisatie achter onder meer het Boekenbal en de Boekenweek, is beklad. Dat meldt een toevallige voorbijganger aan AT5. Reden is vermoedelijk de keuze van het nieuwe thema van de boekenweek.

Dat insinueert de tekst, die met spuitverf op de gevel lijkt gespoten. Die geeft namelijk een nieuwe definitie aan de afkorting van de stichting: 'Conservatieve Patriarchale Nuffige Barbaren'. Wie achter de bekladding zit, is niet bekend.

Ophef om boekenweekthema

Het lijkt een verwijzing naar 'De moeder de vrouw', het thema dat het CPNB uitkoos voor de boekenweek van 2019. Het boekenweekgeschenk- en essay wordt geschreven door mannelijke schrijvers, van wie één het thema uitwerkt. Maar na een petitie en protest van onder meer tientallen schrijvers, wil het CPNB 'samen met het boekenvak kijken hoe we een positieve wending aan deze discussie kunnen geven', aldus een woordvoerder.

Lees ook: Rel om keuzes boekenweek: 'Organisatie negeert schrijfsters'

In een reactie laat het CPNB weten dat ze het vandalisme 'jammer' vinden. 'Vandalisme is nooit leuk, en biedt nooit een oplossing. Het CPNB kondigde aan met opstellers van de petitie in open gesprek te gaan. Intussen is er constructief contact en is een afspraak met een vertegenwoordiging van de opstellers gepland'.

Open brief

De gesprekken zijn het gevolg van een open brief van bijna 300 schrijvers die eerder in het NRC Handelsblad werd gepubliceerd. Zij stelden toen dat 'alleen zonen over hun moeders laten horen, naadloos aansluit op de pijnlijke traditie die de woorden van vrouwen negeert, en anderen voor hen laat spreken'.

Lees ook: Kritiek van schrijvers op boekenweek om 'genderongelijkheid in het literaire veld'

'Waarom, zo vragen wij, koos de CPNB voor dit thema waarin de vrouw wordt geïdentificeerd met de moeder (en niet met bijvoorbeeld de huisarts of de postbode)? En waarom koos de CPNB ervoor om uitgerekend onder dit thema twee mannen te vragen de Boekenweekuitgaven te verzorgen?', aldus de schrijvers, dichters, uitgevers en critici in de open brief.

Het CPNB voegt daaraan toe dat 'de zorgen van de schrijvers door het CPNB worden gedeeld', en zegt 'dat de rol en identiteit van vrouwen in de samenleving nooit heeft willen beperken bij de keuze van het thema'.