Tweede Kamer-fracties eisen opheldering na ernstige fouten dodelijke steekpartij metro 53

De Tweede Kamer-fracties van CDA, GroenLinks en PvdA eisen opheldering van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanwege fouten die zijn gemaakt rondom Philip O. en hebben geleid tot de dodelijke steekpartij in metro 53.

De 38-jarige Joost Wolters werd op 27 juli vorig jaar in metro 53, toen hij onderweg naar huis was, doodgestoken door Philip O. Uit onderzoek van AT5 en de Volkskrant bleek vandaag dat het ziekenhuis AMC tekort is geschoten in de begeleiding van O. Ook het Openbaar Ministerie en de reclassering hebben in aanloop naar de steekpartij ernstige inschattingsfouten gemaakt.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is geschrokken: 'Dit is een grote aaneenschakelingen van dramatische fouten. Dingen die niet zijn opgepakt zoals dat hoort. Uiteindelijk gaat het maar door tot de tragische dood van Joost. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks): 'Nu ik wat meer de feiten ken is het een opeenstapeling van ellende met het gevolg dat iemand is doodgestoken. Wat waarschijnlijk vermijdbaar was.'

Ontlopen tbs

O. wist zijn door de rechter opgelegde plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-maatregel), onofficieel ook wel jeugd-tbs genoemd, te ontlopen door naar het buitenland te gaan. 'Ik snap dat jeugd-tbs alleen bedoeld is voor mensen die jong zijn. Maar het is wel zorgelijk dat als je weggaat er daarna geen tbs meer is. De bedoeling van tbs is dat je beter wordt gemaakt of anders dat er controle over je blijft', zegt Buitenweg.

Ook PvdA'er Attje Kuiken is verbaasd: 'Ik begrijp dat echt niet. Je kunt toch niet zomaar een straf ontlopen door naar het buitenland te gaan. Het is ook heel raar dat er niemand gesignaleerd heeft dat het niet oké was met deze man toen hij weer terug was in Nederland.' Toorenburg: 'Hoe kan het dat de rechter een dossier inziet en dan helemaal niet laat meewegen wat er allemaal is gebeurd. Dan had hij tbs kunnen krijgen. En omdat hij dat niet heeft gehad is waarschijnlijk dit vreselijke drama gebeurd.'

Analyse

De drie fracties in de Tweede Kamer gaan de minister om opheldering vragen. 'ik ga de minister naar de Kamer roepen. Hij moet opheldering geven. Het kan niet zo zijn dat instanties naast elkaar werken. Dat dit soort gevaarlijke mensen op straat rondlopen, zonder dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben', zegt Kuiken.

Toorenburg: 'Ik wil dat de minister een analyse gaat maken over wat er op de verschillende punten gebeurt. Wat gebeurt er bij de reclassering, wat gebeurt in het AMC, bij de marechaussee, wat gebeurt er als de jeugd-tbs niet wordt uitgezeten en wat gebeurt er vervolgens als al die schakels naast elkaar gelegd worden. Er moet nu als een soort satépen onderzoek gedaan worden naar alles wat hier aan de hand is geweest om ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren.'

