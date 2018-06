Metershoge vlammen door brandende motor op IJburg

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Bij een voertuigbrand op een parkeerplaats Pieter Oosterhuisstraat in IJburg ontstonden gisteravond metershoge vlammen.

Volgens een omstander stond er een motor in brand. De brandweer heeft het vuur, wat rond 23.30 uur is ontstaan, uiteindelijk geblust.

De motor is total loss geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.