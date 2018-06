Lange wachtrijen bij NS-bussen op Sloterdijk: 'Ik wil niet mopperen, maar sorry hoor'

Door werkzaamheden aan het spoor rijden er vandaag geen treinen naar Haarlem en Zandvoort. Om het nóg iets vervelender te maken voor de reiziger reden er door de nationale staking ook geen bussen. Slecht nieuws dus voor de mensen die van plan was om op het strand te gaan liggen. Want niet iedereen had rekening gehouden met deze vertraging, zo bleek toen wij even op Sloterdijk gingen kijken.

'Ik kwam er vanmorgen pas achter dat er alleen NS-bussen rijden. Dat is dus wel een beetje jammer', zegt een reiziger. Een ander: 'Eerst de busstaking. Dus van de week ben je op weg ergens naartoe en rijden de bussen niet. Nu weer dit. Ik vind het allemaal een beetje tegelijk. Ik vind het niet normaal. Alles ligt op zijn kop.'

Een andere man, die zegt niet te willen mopperen, moppert toch: 'Sorry hoor. Op zo'n warme dag. Je weet dat er tienduizenden mensen komen. Ik vind het gewoon onzinnig.' ProRail doet de planning van de werkzaamheden en liet gisteren al weten dat het onderhoud aan het spoor lang van tevoren wordt gepland.

Uren wachten

Bij station Sloterdijk stond vandaag door de drukte een lange rij voor de NS-bussen. Een vrouw: 'Ik dacht dat het allemaal toeristen waren. Vanaf Haarlem rijdt de trein toch? Nee? Dan baal ik wel. Want dan ben je anderhalf uur onderweg.'

Maar dat lijkt nog een rooskleurige schatting, blijkt als we de mopperende man spreken: 'Ik kom van Noord vandaan. Denk dat ik er zo'n twee uurtjes over gedaan. Vissie eten en dan ga ik wel weer terug.' De vrouw zegt de moed erin te houden, met haar kinderen: 'Wij gaan naar Zandvoort toe, wij gaan naar Zandvoort toe..' Of ze vandaag nog op het strand zijn aangekomen, is niet bekend.